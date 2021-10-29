В Москве из-за санитарных нарушений опечатали магазин «Дикси»

В Москве Роспотребнадзор опечатал магазин «Дикси» из-за множественных нарушений санитарных требований. Как сообщает РБК, сотрудники службы временно запретили деятельность магазина, а материалы проверки подготовили для передачи в суд.

По данным Роспотребнадзора, в «Дикси» на улице Белореченской, 36, работал непривитый кассир, а у сотрудников магазина не измерялась температура бесконтактным способом. Кроме того, в магазине не контролировали ношение масок у посетителей и не предлагали им средства защиты.

В настоящее время сотрудники службы опечатали центральный вход магазина и составили административный протокол.

Материалы подготовлены для передачи в Люблинский районный суд города Москвы, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что магазины косметики «Подружка» и «Летуаль» в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы могут закрыть из-за несоблюдения режима нерабочих дней. Как стало известно, эти магазины продолжают работают в штатном режиме, несмотря на решение властей столицы ввести ограничения на работу торговых точек, кроме продуктовых магазинов и аптек, с 28 октября до 7 ноября.