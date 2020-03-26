https://static.news.ru/photo/5a9cb81e-6ec3-11ea-be71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Власти Москвы 26 марта могут объявить об ограничении работы заведений общепита, крупных торговых центров и парков.

Введение новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции допустил мэр Москвы Сергей Собянин.

Я считаю, что открытый общепит в эти дни не должен работать. Рестораны, кафе, торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием, центральные парки тоже вряд ли должны функционировать в этот период, — заявил Собянин в эфире ТВ-Центра.

Мэр пообещал, что 26 марта горожанам подробно расскажут о новых мерах. Столичный градоначальник подчеркнул, что ограничения точно коснутся общепита.

25 марта в Москве скончались двое больных коронавирусной инфекцией, сообщал NEWS.ru. Общее количество выявленных случаев COVID-19 в столице на данный момент составляет 410, во всей России — 658.