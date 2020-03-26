Власти Москвы 26 марта могут объявить об ограничении работы заведений общепита, крупных торговых центров и парков.
Введение новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции допустил мэр Москвы Сергей Собянин.
Я считаю, что открытый общепит в эти дни не должен работать. Рестораны, кафе, торговые комплексы огромные, за исключением залов, где торгуют продовольствием, центральные парки тоже вряд ли должны функционировать в этот период, — заявил Собянин в эфире ТВ-Центра.
Мэр пообещал, что 26 марта горожанам подробно расскажут о новых мерах. Столичный градоначальник подчеркнул, что ограничения точно коснутся общепита.
25 марта в Москве скончались двое больных коронавирусной инфекцией, сообщал NEWS.ru. Общее количество выявленных случаев COVID-19 в столице на данный момент составляет 410, во всей России — 658.
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