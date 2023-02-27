В Москве задержаны сотни подростков из-за скандала с «ЧВК Редан» Более 300 подростков задержаны 24 и 25 февраля из-за беспорядков в Москве

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

В полицейских участках Москвы 24 и 25 февраля из-за беспорядков оказались более 350 молодых людей, среди которых большинство — подростки, сообщает РИА Новости. Силовики считают задержанных причастными к неформальному движению «Редан».

В Москве 24 и 25 февраля в отделы полиции доставили более 350 человек, 319 из которых — несовершеннолетние. У некоторых из доставленных изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты, — сказал собеседник агентства.

22 февраля в Сети было опубликовано видео с моментом массовой драки в зоне фуд-корта в столичном ТЦ «Авиапарк». В столичном главке МВД возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

После драки в «Авиапарке» в Сети появились мемы о существовании некой «ЧВК Редан» — группировки, избивающей «офников» и «нерусских». Популяризаторы движения пояснили, что «Редан» задумывался как музыкальный лейбл, который трансформировался в неформальное объединение поклонников аниме Hunter × Hunter, и никакого отношения к политическим идеологиям, националистическим движениям и частным военным компаниям не имеет.

Позже массовые задержания произошли в Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Администратор новосибирского «Редана» заявил о роспуске движения. Он пояснил, что в драках не участвовал никто из новосибирских членов «Редана» и движение не является националистическим, а объединяет фанатов аниме, игры DOTA и других молодежных увлечений.