В Москве из общежития МГЛУ эвакуированы почти 150 человек из-за задымления

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Первый в России «TikTok-факультет» могут открыть на базе Томского политехнического университета. По словам основателя бизнес-школы для подростков Виталия Хилько, который выступил с такой инициативой, соцсеть очень быстро развивается и становится перспективным инструментом ведения бизнеса, поэтому есть логика в подготовке для него специалистов.

В Минпросвещения ранее также отмечали необходимость развития этого направления. Поэтому ведомство занялось разработкой социальной сети для учеников и учителей, которая будет похожа на популярный сервис. А Институт прогрессивного образования предложил...