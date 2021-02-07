В Москве из общежития МГЛУ эвакуированы почти 150 человек из-за задымления

В центре Москвы из-за задымления в здании общежития Московского государственного лингвистического университета эвакуированы 148 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
Инцидент
В настоящее время огонь ликвидирован. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.
Ранее NEWS.ru писал, что участковый Надежда Ильина спасла 76-летнего пенсионера из горящей квартиры. Инцидент произошёл в октябре 2020 года в многоквартирном доме в городе Звенигово, но известно о нём стало только сейчас.