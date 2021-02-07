16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Москве из общежития МГЛУ эвакуированы почти 150 человек из-за задымления

02:57, 08 февраля 2021 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы из-за задымления в здании общежития Московского государственного лингвистического университета эвакуированы 148 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

Инцидент произошёл в Петроверигском переулке. По словам собеседника агентства, задымление возникло в выселенной части здания. Причиной стал костёр.

В настоящее время огонь ликвидирован. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.

Ранее NEWS.ru писал, что участковый Надежда Ильина спасла 76-летнего пенсионера из горящей квартиры. Инцидент произошёл в октябре 2020 года в многоквартирном доме в городе Звенигово, но известно о нём стало только сейчас.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео