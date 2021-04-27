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В Москве во второй половине дня пойдёт дождь

08:07, 28 апреля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В среду в Москве будет облачно с прояснениями и значительно теплее, чем во вторник, 27 апреля. Воздух прогреется до 11 градусов в столице и до 12 градусов в Подмосковье.

Во второй половине дня погода ухудшится — местами пройдёт небольшой дождь, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Нас ожидает облачная погода с прояснениями​​​. Солнце, выглядывающее из-за облаков, конечно, лучше согреет воздух, чем накануне, но во второй половине дня местами могут брызнуть небольшие, короткие дожди, — сказала она.

В целом температура остаётся на четыре градуса ниже нормы. Ветер дует с запада, 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление подрастёт и составит 747 миллиметров ртутного столба — в рамках нормы.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири установится тёплая погода с температурой до плюс 20 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предостерёг россиян от поездок на северо-запад страны, где будет довольно прохладно. Так, например, в Мурманске ожидается всего от 0 до 4 градусов тепла.

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