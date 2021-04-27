В Москве во второй половине дня пойдёт дождь

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Самая дорогая уличная еда в России — это хот-доги, но при этом наибольшей популярностью пользуется сосиска в тесте. При этом самой подорожавшей за последние годы едой стал чебурек, а самой бюджетной — пирожки с капустой.

Как сообщили РИА Новости в IT-компании «Эвотор», ссылаясь на данные терминалов в пекарнях и точках продаж еды, все вышеописанные варианты были актуальны в 2020–2021 году. Самой популярной оказалась сосиска в...