В Москве ищут волонтёров для подсчёта бездомных кошек

https://static.news.ru/photo/eee41be0-78fc-11eb-acc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благотворительный Фонд защиты городских животных в рамках проекта «Зоомониторинг» набирает добровольцев для установления численности бродячих кошек на территории Москвы. Для выполнения этой работы требуется около двух тысяч человек.

Руководитель проекта Анна Фельдман рассказала, что в задачи волонтёров будет входить опрос людей, которые подкармливают бездомных животных, установка фотоловушек, проведение при необходимости фото- и видеосъёмки и заполнение данных. В общей сложности волонтёрам предстоит проверить порядка 40 площадок площадью 1 кв. км каждая.

Мониторинг кошек будет проводиться с мая по сентябрь 2021 года. Сведения, собранные волонтёрами, будут переданы в Институт экологии и эволюции имени Северцова для последующего анализа. Кроме того, цель проекта — призвать горожан к гуманному отношению к кошкам, обитающим в подвалах, а также прекратить практику безвозвратного отлова животных.

Мы единственный город в мире, где кошек ловят без возврата в приют... Мы не хотим, чтобы Москва была на последнем месте, мы за то, чтобы столица стала использовать передовые практики в обращении с животными, и особенно с кошками, — цитирует Фельдман РИА новости.

Она подчеркнула, что кошки — почти единственное средство борьбы с грызунами и мегаполису полезно их присутствие.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге появился Союз музейных котов. Его учредителями выступили Государственный Эрмитаж и проект «Республика кошек». В задачи Союза входит узаконивание проживания кошек в музеях, защита прав таких животных и людей, которые за ними ухаживают.