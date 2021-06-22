В Москве и Подмосковье ожидается жара до +37°

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлён в Москве и Подмосковье до полудня 24 июня. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7–10 градусов. Как сказано на сайте Гидрометцентра, в столице побит «знойный» рекорд.

В Москве очень высокие температурные показатели, температура днём достигает +32 градусов. А вот рекорд пока только один. 22 июня температура уже в середине дня превысила предыдущий максимум 1917 года +31,8 градуса. А в 15:00 на опорной метеостанции ВДНХ было уже 33,6 градуса, — сказано в сообщении.

По данным Гидрометцентра, до 26 июня в Центральном округе будет аномально жарко, а в Москве и в большинстве областей северной половины Центрального округа температура достигнет 33–37 градусов тепла.

Днём 23 июня в столичном регионе будет плюс 33–36 градусов, ночью станет лишь немного прохладнее — около 20–22 градусов тепла. В четверг, 24 июня, будет до плюс 37 градусов.

Всё это время в городе и области прогнозируют небольшую облачность и слабый ветер. Без осадков.

Кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее заявил, что аномальная жара может обернуться неприятностями для здоровья. Многое зависит от физического состояния, а также от возраста. По словам медика, иммунная система особого значения не имеет. Натренированный человек легче переносит жару. Он может позволить себе даже заниматься спортом в такую погоду.