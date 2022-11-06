В Москве и Петербурге зима переносится из-за аномального потепления Вильфанд сообщил об аномальном потеплении в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об аномальном потеплении в Москве и Петербурге, из-за которой переносится приход зимы. На будущей неделе температура в этих городах будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, сообщает ТАСС.

В последние дни в Москве среднесуточная температура опускалась ниже нуля, что ассоциируется с наступлением зимы, но пока оно откладывается, так как ожидается заметное потепление.

В понедельник днем температура повысится до 2–4 градусов, во вторник — уже до 4–6 градусов, в среду — до 5–7 градусов, по области — даже до 9 градусов. Такой температурный фон выше нормы на 3–5 градусов, — рассказал метеоролог.

В четверг и пятницу, 10 и 11 ноября, температура воздуха в Москве и регионе поднимется до 3–8 градусов днем. Начиная с 8 ноября, столбик термометра уже не опустится ниже нуля.

В Питере потепление начнется уже в воскресенье, а ко вторнику температура днем будет повышаться уже до плюс 7–9 градусов. Вся рабочая неделя будет выше нормы 3–6 градусов, — добавил Вильфанд.

Самым теплым днем станет пятница, 11 ноября. Воздух в этот день в Санкт-Петербурге прогреется до 9 градусов.

Ранее в Москве и Подмосковье с вечера 3 ноября и до конца выходных был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с образованием гололеда на дорогах.