В Москве и Санкт-Петербурге будет рекордно теплое 1 января Температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге 1 января поднимется до плюс 3-5 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и области 1 января может быть побит 50-летний погодный рекорд, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. В Санкт-Петербурге, вероятно, будет обновлен показатель от 2017 года. Воздух в обоих городах прогреется до плюс 3-5 градусов.

1 января 1973 года был зафиксирован рекорд температуры воздуха в Москве. Он составлял плюс 4,2 градуса. В 2023 году показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по области — даже до плюс 6 градусов, — заявил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в Санкт-Петербурге в 1 января 2017 году потеплело до плюс 4,5 градусов.

Вероятность того, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд, очень большая, — сказал метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будет в пределах климатической нормы. В Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель, отметил он. Ученый подчеркнул, что погода на 1 января суровее обычного ожидается только в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–10 градусов.