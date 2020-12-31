В Москве хотят увековечить память умершего от коронавируса актёра Коренева

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Мосгордума поддержит установку мемориальной таблички в память об актёре Владимире Кореневе, если такое предложение поступит.

Наш замечательный Ихтиандр. В театре замечательные роли играл. Человек очень знаковый. Наверняка возникнет предложение установить мемориальную табличку. Его нужно будет поддержать, — сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Ранее стало известно, что причиной смерти народного артиста России Владимира Коренева стал коронавирус. Об этом сообщила его дочь Ирина. Артист находился в «красной зоне» в больнице.

Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет.

Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как «Электротеатр Станиславский». Актёр пришёл туда в 1961 году. Там же служат его жена Алефтина Константинова и дочь Ирина.

На счету Владимира Коренева множество ролей в кино, но знаковой так и осталась роль Ихтиандра в экранизации романа «Человек-амфибия» режиссёра Владимира Чеботарёва, которая вышла на экраны в 1961 году. Последний раз актёр появился перед камерой в 2015 году, когда он исполнил роль Владимира Немировича-Данченко в сериале «Орлова и Александров», писал NEWS.ru.