В Москве госпитализировали ещё троих после смертельного отравления арбузом

В Москве доставлены в больницу ещё три человека, проживающие на Совхозной улице, где накануне от отравления арбузом умерли девочка и её бабушка. Об этом сообщают «Известия».

По сведениям издания, с отравлением госпитализированы один взрослый и двое детей.

Как сообщалось ранее, 10 сентября в больницу с отравлением попала семья из трёх человек: 15-летняя девочка, её мать и бабушка. Накануне вечером они ели арбуз, купленный в «Магните». На следующий день у них началась обильная рвота. К вечеру состояние пострадавших серьёзно ухудшилось. В итоге бабушка и внучка скончались, а мать находится в тяжёлом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования и проводит собственную проверку.

В «Магните» заверили, что продающиеся у них арбузы прошли проверку и соответствуют всем параметрам пищевой безопасности. Поставщик ягод — крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Каныгин — также поручился за качество своей продукции.