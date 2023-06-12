В Москве горел жилой семиэтажный дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в жилом семиэтажном доме в Москве по адресу проспект Мира, 102, к. 2. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС, горела квартира на пятом этаже.

Сигнал о пожаре поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 11 июня в 23:00. До прибытия пожарных, из здания самостоятельно вышли порядка 50 человек. В ходе тушения были спасены еще два жильца.

В 00:37 пожар ликвидировали на площади 30м². Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области сообщила NEWS.ru, что в Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш» на улице Менжинского. Пламя охватило 80 квадратных метров. По данным ведомства, загорелись покрышки. Сведений о пострадавших не поступало.

В подмосковных Люберцах загорелся Центр медицинской и социальной реабилитации детей. Из здания эвакуировали медперсонал и пациентов. В данное время возгорание ликвидировано. Площадь горения составила 3 кв. м. Медучреждение специализируется на лечении детей в возрасте от 4 до 15 лет, страдающих бронхолегочной, неврологической и травматолого-ортопедической патологией.