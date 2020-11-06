В Москве ежедневно выявляют до 9,5 тыс. контактировавших с больными COVID

https://static.news.ru/photo/660fb574-2035-11eb-8ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Москве каждый день выявляют около 9-9,5 тысячи человек, имевших контакт с инфицированными коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С учётом высокой заболеваемости ежедневно выявляются 5-6 тысяч заболевших. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявляются контактные лица. В среднем в день — 9-9,5 тысячи контактных лиц, — цитирует ТАСС чиновницу.

По её словам, власти Москвы усовершенствовали схему работы с контактными лицами. Чтобы предупредить их о риске заражения, адресно рассылают СМС-сообщения, а также направляют информацию по месту работы или учёбы. В день уходит до 6,5 тысячи таких сообщений.

Ракова добавила, что среди госпитализированных с коронавирусом много тех, кто занимается самолечением. Она напомнила, что у московских врачей уже сформировался очень большой опыт работы с COVID-19 — отработаны чёткие схемы лечения, закуплен значительный объём лекарственных препаратов, которые всем больным коронавирусом выдаются бесплатно.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что у властей вызывает тревогу тренд заболеваемости коронавирусом в Москве. По её словам, на текущей неделе снова зафиксирован рост числа новых случаев по сравнению с прошлой неделей. Количество заражений выросло на 24%, а госпитализаций — на 9%, писал NEWS.ru.