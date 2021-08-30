В Москве эвакуировали около 10 тысяч человек из-за пожара на парковке

На подземной парковке бизнес-центра «Президент плаза» на Кутузовском проспекте в Москве произошёл пожар. Эвакуированы около 10 тысяч человек, сообщает ТАСС.

В БЦ «Президент плаза» на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1, произошло загорание на подземной парковке на минус 4-м этаже, 10 тыс. человек покинули здание в целях безопасности, — сообщили агентству в экстренных службах.

В МЧС подтверждают информацию. Отмечается, что на месте возгорания наблюдается плотное задымление. Очаг пожара устанавливается. При этом спасатели наращивают группировку на месте ЧП, создан штаб пожаротушения.

Ранее в многоэтажном доме в Екатеринбурге в ночь на 27 августа вспыхнула кровля на площади 780 квадратных метров. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели при пожаре двух человек.