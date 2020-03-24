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Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3 в 228 км восточнее острова Онекотан. В Северо-Курильске ощущаемость толчков составила 5–6 баллов, а в Южно-Курильске — 2–3 балла.

В этих населённых пунктах идёт проверка зданий на повреждения. Об этом рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинска Елена Семёнова, сообщает РИА Новости. Ранее NEWS.ru сообщал, что серия из 57 землетрясений средней и...