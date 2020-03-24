Ещё пятеро пациентов больницы в Коммунарке вылечились от коронавируса. Таким образом, всего число выздоровевших пациентов достигло 14.
За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено ещё пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей, — заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
По информации ТАСС, все пациенты недавно
Ранее NEWS.ru писал, что ещё один случай заражения коронавирусом официально подтверждён на Ставрополье. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров. Под подозрением на заболевание в регионе находились 11 человек, результаты теста пришли на 10 пациентов. Подтвердился коронавирус только у одного человека.
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