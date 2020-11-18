В Москве ещё 5503 пациента вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2c287712-296b-11eb-916d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице за минувшие сутки от коронавируса излечились 5503 человека. Общее число выздоровевших в городе с начала пандемии составило 382 тысячи человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Накануне стало известно о смерти от COVID-19 ещё 76 человек. У всех пациентов была подтверждена пневмония. Общее число умерших в столице превысило 8 тысяч.

Ранее главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал схему лечения коронавируса, которую активно используют некоторые медики. По словам доктора, неверные рекомендации по лечению ему прислали несколько пациентов, которые хотели посоветоваться с ним.

Схема содержит список препаратов, которые нужно принимать в зависимости от тяжести болезни. Он отметил, что в ней было перемешано всё: и комбинации антибиотиков, и кроверазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений. Он подчеркнул, что показанный им список способен убить больного, писал NEWS.ru.