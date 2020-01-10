https://static.news.ru/photo/25a8bdde-33b2-11ea-bcf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГУ Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело по фактам незаконного признания инвалидами свыше 230 человек, получавших выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, неустановленными лицами из бюро № 33 — филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Москве» Минтруда с 2015 года до конца 2018 года были приняты решения об установлении различных групп инвалидности 238 гражданам без обследования и при отсутствии оснований, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что направления на медико-социальную экспертизу были поддельными. Они не выдавались реальными медучреждениями.

Как ранее писал NEWS.ru, в обществе слепых опровергли информацию о раздаче в Кургане подарков с просроченным сроком годности. Сообщения о таких фактах распространились в соцсетях. Так, местная жительница Екатерина Байер написала, что её бабушка получила к Новому году сладости, срок годности которых истёк ещё в сентябре.