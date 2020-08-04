В Москве досрочно завершили ремонт участка Тверской улицы

https://static.news.ru/photo/705051fa-d67b-11ea-931b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин​/АГН «Москва»

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о досрочном завершении ремонта участка Тверской улицы в центре города специалистами комплекса городского хозяйства. По его словам, на данный момент движение транспорта на ней открыто.

Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно. В них в общей сложности приняли участие более 2,2 тысяч специалистов ГБУ «Автомобильные дороги» и свыше 1 350 единиц различной техники. Движение транспорта открыто, — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что общая площадь работ составила около 50 тысяч квадратных метров. Для ремонта использовали около 8,5 тысяч асфальтобетонной смеси. Замену асфальта проводили по новой технологии бесшовной укладки. Она и позволила сократить время проведения работ.

Метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке в три, но наступил период, когда начали выявлять колейность на пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия, — добавил Бирюков.

Работы проходили в несколько этапов. Изначально специалисты провели фрезерование асфальтобетонного покрытия. Затем они приступили к ремонту бордюрного камня. После этого началась установка смотровых колодцев и дождеприёмных решёток.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Крыма намерены провести мониторинг всех дорог для проведения ямочного ремонта.