В Москве донорами плазмы с антителами к COVID стали более 10 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/d6d98324-5362-11eb-b6d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

10,5 тысячи жителей Москвы с апреля прошлого года стали донорами плазмы с антителами к коронавирусной инфекции, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тысячи жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней, — цитирует Собянина «Москва 24».

Он выразил благодарность донорам за то, что они помогают другим людям в борьбе с болезнью.

Среди сдавших плазму с антителами от коронавируса 68% москвичей были донорами первый раз.

Как писал NEWS.ru, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат для лечения коронавируса, основанный на антителах нельзя будет купить в аптеке. Его будут применять исключительно в стационаре. Он пояснил, что антитела должны вводиться врачом в кровоток. Поэтому невозможно использовать другие формы лекарственного препарата.

За прошедшие сутки в России выявили 22 851 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших составляет 401 954 человека. За последние 24 часа в стране скончались 456 пациентов с COVID-19, были выписаны из больниц 24 080 человек. За всё время пандемии умерли 61 837 граждан РФ, с болезнью справились 2 778 889 россиян.