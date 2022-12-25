В Москве детям-каратистам вручили медали из осколков натовских боеприпасов

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Участникам фестиваля «Юный мастер», который прошел в Московском центре боевых искусств, вручили медали, сделанные из осколков натовских боеприпасов, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». На обратной стороне памятных сувениров написано, что они изготовлены кузнецами Донбасса.

Присутствующие на детском спортивном фестивале рассказали каналу, что победителей награждали обычными медалями, а памятные выдали всем участникам турнира.

Организатор соревнований и глава спортклуба «Бусидо» Константин Белый заявил «Подъему», что медали сделали из осколков снарядов РСЗО HIMARS.

В 2014 году мы сделали памятные медали из осколков снарядов «Ураган», которыми обстреливали Донецк. Сейчас мы повторили этот опыт. Заказали большое количество памятных медалей каждому участнику, тренеру, волонтеру. Донецкие кузнецы сделали их из осколков снарядов HIMARS, которыми обстреливали Донецк, — сказал Белый.

Он подчеркнул, что сейчас не все дети поймут смысл изготовления этих медалей, но обязательно осознают позже. По его мнению, сознание ребят формируется, поэтому следует обозначить им правильные ориентиры. Белый добавил, что таким образом он пропагандирует патриотизм.

Ранее в ходе благотворительной акции «Елка желаний» в Госдуме депутат «Справедливой России» Олег Нилов пообещал ракеты «мальчику Вове из Киева». Парламентарий сразу же сказал, что пошутил. В кадр попал депутат Артем Метелев, который прикрыл лицо рукой после высказывания Нилова.