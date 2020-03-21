https://static.news.ru/photo/b99f9762-6b7d-11ea-b2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил о демонтаже временного памятника маршалу Жукову на Манежной площади. Причиной такого решения стали проблемы с постаментом.

Памятник советскому полководцу был заменён 13 марта 2020 года. На временной скульптуре изменилось положение рук Жукова. Одной он отдавал честь, а другой придерживал поводья.

Как ранее сообщал NEWS.ru, власти Москвы объяснили замену памятника полководцу проведением реставрационных работ. В департаменте культурного наследия добавили, что вид основного монумента не планируют изменять. Временная же копия будет имеет несколько отличий.