https://static.news.ru/photo/533698ae-69f2-11ea-aebb-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции нового типа на территории Москвы увеличилось до 98. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили представители по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Отмечается, что за последнее время были подтверждены ещё 12 случаев. В числе заболевших на данный момент нет детей. Многие заболевшие люди, диагноз которым был поставлен в столице, приехали из европейских стран. Один заражённый прилетел из Санкт-Петербурга. Другие люди с подтверждённым подозрением на коронавирус приехали из Мюнхена, Барселоны и Цюриха.

Один мужчина, у которого подтвердился диагноз, вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента. Двое родных уже проходят лечение в больнице, ещё один госпитализирован после выявления контактов пациентов. Девять человек находятся в режиме самоизоляции. Среди них есть ребёнок, — приводит сообщение оперативного штаба «Интерфакс».

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 199 случаев заболевания. Один человек умер.

NEWS.ru писал, что правительство выделило Минздраву дополнительно 10,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами, больными коронавирусом.