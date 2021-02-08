В Москве число работников на удалёнке сократилось до миллиона человек

https://static.news.ru/photo/1f858a68-6a07-11eb-9d2d-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Власти Москвы видят постепенное возвращение сотрудников в офисы с дистанционной работы. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что это заметно «как по транспортному потоку, так и в целом по движению пассажиров на территории города».

Если говорить про период самых жёстких ограничений, это весна прошлого года, мы видели, что до 3–3,5 млн человек оставались дома, работая дистанционно. Осенние и зимние ограничения привели к тому, что онлайн, на дистанционной работе, находилось 1,5–1,8 млн человек. Сейчас эта цифра не превышает 1 млн человек, — сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

О том, что требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы перестаёт быть обязательным и теперь носит рекоменда­тельный характер, в конце января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он оставил за руководителями предприятий и организаций право решать, возвращать работников в офисы или сохранять удалёнку.

Ранее NEWS.ru писал, что в России в январе 2021 года количество вакансий по работе в удалённом формате выросло на 57% по сравнению с показателями декабря 2020 года и достигло 32 тысяч. При этом каждая пятая вакансия с удалённой работой находится в Москве.