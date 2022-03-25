В Москве четырёх человек приговорили за продажу Украине частей ракет

Бывший коммерческий директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Виктор Ваган осуждён на восемь лет колонии за продажу частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет Украине. Сроки от четырёх до восьми с половиной лет назначены трём его подельникам, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что, кроме Вагана, виновными в хищении, совершённом группой лиц с использованием служебного положения, признаны экс-заместитель гендиректора ЗАО «ЮУрСЦУ» Игорь Малолеткин, экс-исполнительный директор ФКП «ГкНИПАС» Владимир Ниязов и экс-гендиректор ПАО ТМКБ «СОЮЗ» Николай Яковлев. Последнего также признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Все четверо будут отбывать сроки в колонии строгого режима. Яковлев проведёт там восемь лет шесть месяцев, Малолеткин — четыре года шесть месяцев, Ниязов — четыре года. Осуждённых взяли под стражу в зале суда. Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Организованная группа действовала в 2010 — 2011 годах. Тогда они похищали боевые части ракет и двигатели, подлежащие утилизации, и отправляли их на предприятия оборонно-промышленного комплекса под видом новой продукции. Не утилизированные аппараты использовались для сборки новых изделий. При этом 93 турбореактивных двигателя группа продала сообщникам на Украине.

Ранее стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях у Роскосмоса. Девять эпизодов мошенничества вменяют бывшему руководителю Центра технического перевооружения службы управления космическими полётами (ЦТП) Василию Икомасову и его экс-заместителю Эдуарду Родычу-Семенче. По версии следствия, субподрядчик ЦТП похитил около 15 млн рублей, лишь изображая выполнение работ.