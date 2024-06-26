В Москве будут судить известного украинского журналиста Дело украинского журналиста Гордона начнут рассматривать в суде 1 июля

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Второй Западный окружной военный суд в Москве 1 июля начнет рассматривать уголовное дело украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Он обвиняется в совершении ряда преступлений террористического характера, процесс будет проходить в заочном формате.

1 июля суд начнет слушания уголовного дела по существу в отношении Гордона Дмитрия Ильича. Судебный процесс будет проходить в заочной форме, — сообщили в суде.

Гордона обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, распространении ложной информации о ВС России, возбуждении ненависти, а также призывах к развязыванию агрессивной войны.

Следствие установило, что в марте 2022 года он опубликовал на YouTube видеообращение, в котором призвал президента США начать войну, в том числе с применением ядерного оружия, против России. В этом же материале журналист распространил ложные сведения о действиях российской армии против мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о цели Москвы в виде захвата Украины.

18 июня Второй Западный окружной военный суд провел предварительные слушания в рамках рассмотрения по существу уголовного дела против Гордона. До этого Следственный комитет РФ передал материалы в суд.