В Москве будут проверять соблюдение масочного режима на ёлочных базарах

https://static.news.ru/photo/cb3eab10-4111-11eb-9a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские власти будут проводить проверки соблюдения масочно-перчаточного режима на ёлочных базарах. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Хочу отметить, что работа ёлочных базаров, как и других торговых объектов, в постоянном режиме будет проверяться на предмет соблюдения норм Роспотребнадзора. В случае выявления нарушений и посетителям, и продавцам будут выписаны штрафы, — цитирует чиновника РИА Новости.

Ёлочные базары начнут работать в Москве с 20 декабря. Покупатели смогут приобрести ели и сосны из Пермского края и импортные, привезённые из Дании. Средняя цена на отечественные ёлки составит от 1 тысячи рублей за метр.

Москва занимает первое место в России по уровню заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в столице выявлено почти семь тысяч новых случаев заражения. Всего за время пандемии заболели более 722 тысяч жителей мегаполиса. Жертвами инфекции стали 10,2 тысячи человек.

В целом по России за сутки зафиксировано 28,5 тысячи случаев COVID-19. Из больниц по выздоровлению выписаны 26 тысяч пациентов, скончались 611 человек. С начала пандемии в стране заболели более 2,7 млн человек. Из них выздоровели свыше 2,2 млн и 49,7 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах, заведениях общепита, ночных клубах. По словам начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, инспекторы будут выписывать штрафы за нарушения мер по коронавирусу на основании выложенных в социальные сети видео и других сведений.