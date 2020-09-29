В Москве будут действовать домашний и удалённый режимы для пожилых людей

https://static.news.ru/photo/f38bfa12-027f-11eb-b780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице до 28 октября будут действовать домашний и удалённый режимы для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Внести изменение в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», дополнив абзац первый пункта восемь указа словами «по 28 октября 2020 г. включительно», — говорится в документе

29 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа вырос в 1,7 раза. Прирост заболеваемости в течение суток вырос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения. Таким образом, за прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек. За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели 952 399 пациентов (+6479 за сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве вводят новые меры для того, чтобы предотвратить рост заболевших коронавирусом. С 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам следует по возможности перейти на дистанционный режим работы.