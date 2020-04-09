В Москве всё чаще находят коронавирус у людей младше 45 лет

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В Москве среди новых заболевших коронавирусом почти половина — люди от 18 до 45 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в столие зарегистрировано 857 новых случаев заражения. Среди них 47% - моложе 45 лет. 35% заболевших составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет. Инфицированных старше 65 лет около 11%. 4% - пожилые люди старше 80 лет. Дети составили 3% от числа заболевших за сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10131. Число летальных исходов достигло 76.