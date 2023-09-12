В Москве арестовали нового фигуранта дела о вымогательстве тысячи биткоинов Суд в Москве арестовал нового фигуранта дела о вымогательстве тысячи биткоинов

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Басманный суд Москвы заключил под стражу Кристину Ляховенко, бывшую коллегу экс-главы следственного отдела ГСУ СК по Тверскому району столицы Марата Тамбиева, который обвиняется в вымогательстве более тысячи биткоинов у хакеров из Infraud Organization, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Ляховенко пробудет в СИЗО до 10 ноября. Она обвиняется в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств.

Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кристины Васильевны Ляховенко, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия). Срок ареста обвиняемой избран судом до 10 ноября 2023 года, — сказали в суде.

Отмечается, что Ляховенко была уволена с поста старшего следователя следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК РФ по Москве.

Тамбиева подозревают в получении от хакерской группировки Infraud Organization взятки в биткоинах, размер которой соответствует без малого $24 млн. В настоящее время мужчина задержан по подозрению в коррупции. Дача взятки произошла в апреле 2022 года. По версии следствия, Тамбиев получил взятку от фигурантов находившегося у него в производстве уголовного дела Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского, членов хакерской организации Infraud Organization, которые заплатили за неналожение ареста на их активы. Предполагаемая взятка была обнаружена во время обыска квартиры бывшего следователя на Большой Очаковской улице столицы.

Сам Тамбиев свою вину отрицает. Мужчина был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ 25 марта по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей.