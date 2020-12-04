В Москве 273 участника испытаний вакцины заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/391b50c8-3610-11eb-8064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди участников пострегистрационных испытаний вакцины от коронавирусной инфекции в Москве 273 человека заболели COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что в общей сложности более 20 тысяч жителей столицы получили обе дозы вакцины. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Москва 24».

Мы зафиксировали 273 заболевших — это всего 1,5% от всех привитых, учитывая, что часть людей получала плацебо. Цифры говорят сами за себя, — подчеркнула заммэра.

Как писал NEWS.ru, столичные власти намерены к началу 2021 года открыть 170 пунктов, где можно будет привиться от коронавируса. По словам Раковой, на данный момент работает 70 таких пунктов.

В РФ в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (центр «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.