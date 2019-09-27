https://static.news.ru/photo/6cda2484-e12f-11e9-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росгидромет предупредил, что вечером 27 сентября в Москве и Московской области из-за возможного скопления вредных веществ может ухудшиться качество воздуха.

С 18:00 27 сентября до 10:00 28 сентября на территории столицы и Подмосковья ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. В результате их концентрация может быть превышена, передаёт ТАСС .

Для всех предприятий, работающих в Москве и городских округах Мытищи, Щёлково, объявляются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности.

Ранее News.ru писал, что Мосэкомониторинг зафиксировал утром 2 сентября 2,5-кратное превышение содержания сероводорода в воздухе в столичном районе Люблино. Незначительные превышения были зарегистрированы также в Жулебино (1,5 ПДК) и на Курьерском проезде (чуть более 1 ПДК).