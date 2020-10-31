16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Москве 1 ноября ожидается тёплая погода  с небольшим дождём

10:04, 01 ноября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье москвичей ожидает умеренно тёплая погода. Температура воздуха днем поднимется до семи градусов тепла.

Во второй половине дня 1 ноября ожидаются небольшие дожди.

Сегодня погоду в столице будет определять северная периферия южного циклона. Погода облачная, во второй половине дня местами, преимущественно в южной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. В городе — плюс 5–7, по области — плюс 3–8, — сообщил РИА Новости ведущий специалист метеорологического центра «Фобос».

Ожидается северо-восточный ветер, который будет достигать 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным около 753 мм ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал, что, согласно прогнозам синоптиков, жителей Санкт-Петербурга ждёт аномально тёплое начало ноября.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео