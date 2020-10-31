В Москве 1 ноября ожидается тёплая погода  с небольшим дождём

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Мнение о том, что колбасы — это исключительно вредный для человека продукт, не совсем верно, считает врач-гастроэнтеролог Инна Мазько.

По словам специалиста, отдельные виды колбасы содержат важные и полезные питательные элементы. Колбасы делают из различных сортов мяса и даже крови, поэтому и их влияние на организм отличается, — приводит...