В Москве 1 ноября ожидается тёплая погода  с небольшим дождём

https://static.news.ru/photo/5c39f5f8-1c13-11eb-acb1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В воскресенье москвичей ожидает умеренно тёплая погода. Температура воздуха днем поднимется до семи градусов тепла.
Во второй половине дня 1 ноября ожидаются небольшие дожди.
Сегодня погоду в столице будет определять северная периферия южного циклона. Погода облачная, во второй половине дня местами, преимущественно в южной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. В городе — плюс 5–7, по области — плюс 3–8, — сообщил РИА Новости ведущий специалист метеорологического центра «Фобос».
Ожидается северо-восточный ветер, который будет достигать 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным около 753 мм ртутного столба.
Ранее NEWS.ru писал, что, согласно прогнозам синоптиков, жителей Санкт-Петербурга ждёт аномально тёплое начало ноября.