В Москве 1559 человек заразились коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/2f040e68-6e9b-11eb-bcb2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве было зафиксировано 1559 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 2089 человек выздоровели. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

В столице выздоровели ещё 2089 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 869 869. Подтверждено 1559 новых случаев заражения, госпитализировано 685 человек, скончались 58 пациентов, — говорится в сообщении.

Москва остаётся лидером среди регионов по суточному приросту заболевших. Второе место удерживает Санкт-Петербург — в городе на Неве выявлено 1099 новых случаев заражения. 1545 человек выздоровели, 55 скончались. По данным на 14 февраля, это единственные два региона, где прирост превышает тысячу человек в сутки. Третье место занимает Московская область, где зафиксировано 828 заболевших, 802 пациента выздоровели, также сообщается о 29 летальных исходах.

Наименьший прирост выявлен в Чукотском автономно округе, где за сутки появились два новых пациента с коронавирусом. При этом три человека выздоровели, а летальных случаев не было. Также нулевая смертность зафиксирована в Тыве при четырёх новых заболевших и девяти поправившихся. На пять человек увеличилось количество заболевших в Еврейской автономной области. Шесть пациентов поправились, никто не умер.

Ранее NEWS.ru писал, что в общей сложности по стране за сутки выявлено 14 185 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 15 194 пациента, скончались 430 человек.