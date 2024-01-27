В «Москвариуме» раскрыли детали о смерти детеныша косатки Ветеринар Суворова: детеныш косатки в «Москвариуме» умер из-за порока сердца

Фото: moskvarium.ru

Смерть детеныша косатки Наи наступила практически мгновенно, сердце животного не выдержало его активности из-за врожденного порока, рассказала NEWS.ru глава ветеринарной службы «Москвариума» Ирина Суворова. Она также отметила, что даже зная о болезни, помочь детенышу было нельзя — из-за особенностей физиологии, косаткам невозможно провести операцию на открытом сердце.

Декомпенсация на фоне врожденного порока сердца — это внезапный и быстрый процесс, который также нельзя определить заранее. По мере роста и развития детеныша, когда малышка начала активно двигаться, сердце маленькой косатки не справилось. Все случилось очень быстро, смерть наступила практически мгновенно, — пояснила эксперт.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предположил, что детеныш косатки умер из-за отсутствия ранней диагностики порока сердца у животных. По его мнению, на развитие этого заболевания у детеныша мог повлиять генетический фактор.

Детеныш косатки Наи, впервые родившийся в России в искусственной среде обитания, появился на свет 29 декабря 2023 года. Роды косатки продолжались почти двое суток. Ветеринарам пришлось колоть млекопитающему стимулирующие препараты. Возле большого бассейна все время дежурила бригада ветеринаров, биологов и тренеров. Смерть молодой косатки наступила 27 января.