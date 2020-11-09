В Московском зоопарке родился второй за год детёныш львинохвостой макаки

Второй за текущий год детёныш «краснокнижной» львинохвостой макаки появился на свет в Московском зоопарке.
По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, для учреждения случившееся — «большая радость и удача»,
Вместе с международным зоопарковым сообществом мы трудимся над созданием резервной популяции этих удивительных обезьян в неволе, — заявила Акулова.
Львинохвостые макаки считаются одним из самых редких приматов. Их численность в природе составляет не более четырёх тысяч особей. Эти животные, обладающие пышной серебристой гривой, занесены в Международную Красную книгу.
Новорождённый детёныш, получивший имя Жоржетта, сейчас питается только материнским молоком. Когда ему исполнится шесть месяцев, он начнёт получать взрослую пищу, например, бананы, помидоры, папайю, сухофрукты и топинамбур.
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