В Московском зоопарке родился второй за год детёныш львинохвостой макаки

https://static.news.ru/photo/62c1e1e4-2332-11eb-a9bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Московского зоопарка/АГН

Второй за текущий год детёныш «краснокнижной» львинохвостой макаки появился на свет в Московском зоопарке.

По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, для учреждения случившееся — «большая радость и удача», передаёт издание «Москва 24». Она подчеркнула, что зоопарк обеспечивает комфортные условия для полноценной жизни и размножения животных, которые получают здесь необходимый уход и сбалансированное питание.

Вместе с международным зоопарковым сообществом мы трудимся над созданием резервной популяции этих удивительных обезьян в неволе, — заявила Акулова.

Львинохвостые макаки считаются одним из самых редких приматов. Их численность в природе составляет не более четырёх тысяч особей. Эти животные, обладающие пышной серебристой гривой, занесены в Международную Красную книгу.

Новорождённый детёныш, получивший имя Жоржетта, сейчас питается только материнским молоком. Когда ему исполнится шесть месяцев, он начнёт получать взрослую пищу, например, бананы, помидоры, папайю, сухофрукты и топинамбур.

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