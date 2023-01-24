В Московском зоопарке раскрыли подробности реабилитации медведя Диксона

Фото: пресс-службой зоосада/АГН «Москва»

У медведя Диксона, привезенного с Севера на реабилитацию в Москву, появилась возможность рыбачить на новой глубине, сообщила в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Бассейн для хищника углубили на 60 сантиметров, теперь глубина водоема составляет 1,3 метра.

Сегодня мы углубили его бассейн еще примерно на 60 сантиметров: перепад дна остается таким же плавным, а в самом глубоком месте достигает 130 сантиметров. Это абсолютно безопасно для Диксона, учитывая то, как он уверенно держится в воде, — написала гендиректор зоопарка.

Зоологи рассчитывают, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности. Для стимуляции Диксона работники зоопарка планируют запустить в углубленный бассейн рыбу.

Медведь Диксон был доставлен в столичный зоопарк из Красноярского края. Он стал жертвой браконьеров, в результате чего у зверя парализованы задние лапы. Специалисты долгое время лечили раны и пролежни у проходящего реабилитацию белого медведя. Зоологи применяли разные средства, чтобы оценить их эффективность.

Акулова рассказала, что на своей первой рыбалке в стенах зоопарка Диксон показал себя как настоящий охотник: загнал рыбу в угол и быстро схватил ее зубами. То, как ловко медведь расправился со своей добычей, говорит о том, что у него уже есть навыки охоты: скорее всего, его научила мама, сказала директор учреждения.