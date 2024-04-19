В Московском зоопарке раскрыли, как животные переживают ураган Московский зоопарк: животным есть, где укрыться от урагана и согреться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обитателям Московского зоопарка есть где укрыться от накрывшего столицу урагана, а также согреться или охладиться, рассказали NEWS.ru в пресс-службе учреждения. В организации подчеркнули, что животные традиционно реагируют на резкие изменения погоды не так резко, как люди.

На резкие изменения погоды обитатели Московского зоопарка традиционно реагируют не так резко, как люди. В зоопарке предусмотрено все необходимое для того, чтобы все его обитатели могли укрыться, согреться, охладиться, оставаться в комфорте вне зависимости от погодных условий, — отметили в Московском зоопарке.

В учреждении также заявили, что манул Тимофей решил не выходить из укрытия, хотя у манулов самая густая шерсть среди всех кошачьих, внезапное ветреное похолодание ему не страшно, и эти животные успешно живут даже в холодных монгольских степях. В зоопарке добавили, что в такую погоду с удовольствием гуляют рыси, пума Габриель, панды Жуи и Диндин, росомаха Крендель, не прячутся в сырую погоду хищные птицы, журавли и ластоногие.

Совершенно обычным этот день был для наших ластоногих: моржей, сивучей, морских котиков и морского зайца. В природе они способны справляться с очень низкими температурами и сильным ветром. Поэтому сегодня они плавали или лежали на берегу прямо на открытом воздухе. Ежедневные тренинги также прошли в штатном режим, — подытожили в зоопарке.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, что панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение. Сейчас Катюшу пытаются научить заходить за мамой в неэкспозиционный вольер во время уборки основного вольера, но пока пандочка не желает этого делать, а в основном занимает верхнюю полочку в вольере и внимательно наблюдает за процессом.