В Московском зоопарке показали видео трапезы раненого белого медведя Директор Московского зоопарка Акулова показала видео с трапезой раненого в Диксоне белого медведя

Фото: Светлана Акулова/Telegram

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео в своем Telegram-канале, запечатлевшее вечернюю трапезу раненого в Диксоне белого медведя. На фрагменте мишка с аппетитом ест овсяную кашу и курицу. От рыбы медведь решил отказаться, оставив ее про запас.

Сегодня на ужин у мишки — овсяная каша с мясом на бульоне, тушка курицы и терпуг. Он так наелся, что даже рыбу решил оставить на потом. И ему точно было вкусно, раз он с таким удовольствием облизывал свои лапы, — написала Акулова.

Впервые о пострадавшем медведе стало известно 3 сентября. Его нашли на острове Диксон с огнестрельными и ножевыми ранениями. По одной из версий, на него напали браконьеры. Животное перевезли в Норильск, а после доставили в Москву. Позже Акулова пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.

Вчера, 12 сентября, ветеринарный врач Московского зоопарка Анастасия Высоких заявила, что специалисты не смогли дать однозначный ответ, будет ли в будущем нормально передвигаться медведь с острова Диксон. У животного выявили огромное количество патологий: множественные огнестрельные ранения в голову, грудь и позвоночник.