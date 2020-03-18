Дефицит медицинских масок вновь зафиксирован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в Москве и Московской области.
Об этом
Действительно, антимонопольное ведомство фиксирует дефицит медицинских масок в некоторых аптеках Москвы и Московской области, — говорится в сообщении.
В ФАС заявили, что служба в рамках общей работы правительства делает всё возможное для урегулирования ситуации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Вооружённых силах России сформировали запас необходимых лекарственных препаратов и масок для защиты военнослужащих от распространяющейся коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 марта сообщили представители Министерства обороны РФ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен