https://static.news.ru/photo/7594e68a-6916-11ea-8872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Дефицит медицинских масок вновь зафиксирован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в Москве и Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ФАС. В ведомстве отметили, что в случае обнаружения нарушений со стороны производителей, поставщиков и аптек к ним применят все соответствующие меры.

Действительно, антимонопольное ведомство фиксирует дефицит медицинских масок в некоторых аптеках Москвы и Московской области, — говорится в сообщении.

В ФАС заявили, что служба в рамках общей работы правительства делает всё возможное для урегулирования ситуации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Вооружённых силах России сформировали запас необходимых лекарственных препаратов и масок для защиты военнослужащих от распространяющейся коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 марта сообщили представители Министерства обороны РФ.