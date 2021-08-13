В Московском регионе начали следить за усталостью таксистов

В Москве и области заработала комплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). За таксистами региона начали следить, чтобы они не перерабатывали, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в Telegram.

Мониторинг, который позволит следить в том числе за усталостью таксистов, начинает работу с субботы, 14 августа.

Водители такси, у которых нет цифрового ID, больше не получают заказы. Уже сейчас в системе зарегистрированы порядка 80 тыс. водителей — это почти 100% активных водителей, которые ежедневно выполняют заказы, — рассказали в дептрансе.

Разработанная совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья система введена для соблюдения таксистами Федерального закона о такси N69-ФЗ от 21.04.2011 и приказа Минтранса России N424 от 16.10.2020.

Мы считаем, что цены на поездки и количество автомобилей на линии не должны измениться, и попросили агрегаторов такси и таксопарки внимательно следить за этим. Сервис такси должен быть удобным, безопасным и доступным для всех жителей города, — говорится в сообщении.

Первый месяц работы системы — адаптационный. Ведомства будут следить за функционированием системы и тем, как водители работают с ней. Водители смогут работать 40 часов в неделю и не более 12 часов в день.

Ранее эксперты оценили необходимость приборов контроля усталости для водителей.