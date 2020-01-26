С 28 января по 14 апреля в московском Музее архитектуры имени Щусева пройдёт цикл лекций, посвящённый 85-летию с момента открытия столичного метрополитена.
Посетители образовательных мероприятий смогут узнать полную историю подземки. Кроме того, горожан и гостей столицы познакомят с современными проектами метрополитенов разных стран мира.
Лекторы в ходе встреч будут рассказывать о важных изменениях в архитектуре московской подземки, происходивших на протяжении советского периода. Присутствующим на мероприятиях объяснят, каким образом каждая смена политического курса России инициировала появление новых тенденций в дизайне метро,
Ранее NEWS.ru писал, что студенты МГУ имени Ломоносова в Татьянин день развернули огромное изображение зачётной книжки напротив главного здания университета. По информации сайта мэра и правительства Москвы, ширина «зачётки» составила 40 метров, а площадь — 500 квадратных метров. Акция прошла в рамках Дня российского студенчества.
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