https://static.news.ru/photo/c9a44fd8-401a-11ea-ab27-fa163e074e61_660.jpg Каразин Н.Н. «Эстакада и центральный вокзал метрополитена. Москворецкий мост (по проекту инженера П.И. Балинского)». 1902 год. Бумага, акварель. Из коллекции Музея Москвы Фото: mos.ru

С 28 января по 14 апреля в московском Музее архитектуры имени Щусева пройдёт цикл лекций, посвящённый 85-летию с момента открытия столичного метрополитена.

Посетители образовательных мероприятий смогут узнать полную историю подземки. Кроме того, горожан и гостей столицы познакомят с современными проектами метрополитенов разных стран мира.

Лекторы в ходе встреч будут рассказывать о важных изменениях в архитектуре московской подземки, происходивших на протяжении советского периода. Присутствующим на мероприятиях объяснят, каким образом каждая смена политического курса России инициировала появление новых тенденций в дизайне метро, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что студенты МГУ имени Ломоносова в Татьянин день развернули огромное изображение зачётной книжки напротив главного здания университета. По информации сайта мэра и правительства Москвы, ширина «зачётки» составила 40 метров, а площадь — 500 квадратных метров. Акция прошла в рамках Дня российского студенчества.