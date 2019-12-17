В московском метро появился новый тематический поезд, посвящённый будущему. В реализации проекта приняла участие компания «Яндекс».
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Каждый вагон представляет определённую тему: «Экономия денег», «Экология и здоровье», «Свободное время», «Разнообразие и свобода выбора» и «Личный комфорт». Внутри будут располагаться плакаты-тизеры с QR-кодами, с помощью которых можно будет попасть на сайт проекта и ознакомиться с новостями от «пассажиров будущего».
Ранее NEWS.ru писал, что в московском метро появились тематические карты «Тройка» по мотивам киносаги «Звёздные войны». На проездных изображены персонажи, попавшие в нынешнюю трилогию фантастического блокбастера.
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