https://static.news.ru/photo/5c01b52c-20a5-11ea-98ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

В московском метро появился новый тематический поезд, посвящённый будущему. В реализации проекта приняла участие компания «Яндекс».

Как сообщили в пресс-службе компании, теперь пассажиры смогут представить, «насколько легче, безопаснее и удобнее может стать жизнь благодаря инновационному развитию технологий в перспективе 10–20–30–40–50 лет».

Каждый вагон представляет определённую тему: «Экономия денег», «Экология и здоровье», «Свободное время», «Разнообразие и свобода выбора» и «Личный комфорт». Внутри будут располагаться плакаты-тизеры с QR-кодами, с помощью которых можно будет попасть на сайт проекта и ознакомиться с новостями от «пассажиров будущего».

Ранее NEWS.ru писал, что в московском метро появились тематические карты «Тройка» по мотивам киносаги «Звёздные войны». На проездных изображены персонажи, попавшие в нынешнюю трилогию фантастического блокбастера.