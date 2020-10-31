В московском метро начали действовать скидки на проезд на двух линиях

https://static.news.ru/photo/65dc5ada-1ccf-11eb-afee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры столичного метрополитена получили возможность оплачивать проезд на двух линиях со скидкой. Стартовал эксперимент по снижению цен на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской ветках.

Как сообщает «Москва 24», скидка действует в будние дни в течение двух временных промежутков — с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 9:15. Отмечается, что по билету «Кошелёк» транспортной карты «Тройка» пассажиры заплатят за одну поездку не 40 рублей, а 20. Если же проезд оплачивается банковской картой, то с неё будет списано 22 рубля вместо 44.

Компенсации смогут получить пассажиры, использующие билет «Единый» или безлимитный «Единый» на карте «Тройка». За каждый день, в который была совершена поездка в указанные временные промежутки, пассажирам будет зачисляться на «Кошелёк» по 20 рублей. Чтобы получить эту компенсацию, карту необходимо приложить к жёлтому терминалу.

Стоит заметить, однако, что скидка распространяется не на все виды билетов. Так, не изменится стоимость бумажных билетов «Единый» и льготных проездных. Эксперимент будет осуществляться до 2 июля 2021 года. Предполагается, что он поможет снизить нагрузку на метрополитен в час пик.

Как писал NEWS.ru, в метрополитене и на других объектах общественного транспорта принимаются новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Так, в транспорт не будут допускаться пассажиры с повышенной температурой. Для контроля при входе возле рамок металлоискателей на автовокзалах, автостанциях, в метро и на МЦД установили тепловизоры.