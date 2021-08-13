В московском дворе на скамейке нашли брошенного новорождённого

В Москве во дворе дома на скамейке обнаружили брошенного новорождённого. Местные жители заметили ребёнка возле дома на Ярославском шоссе. Об этом пишет Mash.

Обнаружившие младенца сразу же вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Пока неизвестно, кто является родителями малыша.

По факту оставления несовершеннолетнего в небезопасных условиях прокуратура уже начала проверку. Родителей ребёнка ищут. Органы опеки начали заниматься дальнейшей судьбой малыша. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее житель Москвы принёс в полицию новорождённого ребёнка и сказал, что нашёл его на улице. Однако, по предварительным данным, он является дедушкой малыша. Личность матери младенца уже установлена. Выясняется, по какой причине мужчина решил сдать своего внука в полицию.

До этого маленькую девочку со стоящей рядом сумкой с вещами нашли ночью одну в подмосковном Жуковском. На текущий момент девочка находится в одной из местных больниц. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.