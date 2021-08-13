В московском дворе на скамейке нашли брошенного новорождённого

В Москве во дворе дома на скамейке обнаружили брошенного новорождённого. Местные жители заметили ребёнка возле дома на Ярославском шоссе. Об этом пишет Mash.
Обнаружившие младенца сразу же
По факту оставления несовершеннолетнего в небезопасных условиях прокуратура уже начала проверку. Родителей ребёнка ищут. Органы опеки начали заниматься дальнейшей судьбой малыша. Другие подробности инцидента пока неизвестны.
Ранее житель Москвы принёс в полицию новорождённого ребёнка и сказал, что нашёл его на улице. Однако, по предварительным данным, он является дедушкой малыша. Личность матери младенца уже установлена. Выясняется, по какой причине мужчина решил сдать своего внука в полицию.
До этого маленькую девочку со стоящей рядом сумкой с вещами нашли ночью одну в подмосковном Жуковском. На текущий момент девочка находится в одной из местных больниц. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.