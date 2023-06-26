В Чертаново появилась бурлящая лужа кипятка В Чертаново из-за аварии на теплотрассе улицу затопило кипятком

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В столичном районе Северное Чертаново прорвало трубу с горячей водой, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Московская объединенная энергетическая компания». Из-за этого на улицу льется кипяток. В компании отметили, что ЧП произошло в ходе плановых работ в рамках подготовки к отопительному сезону.

Сегодня во время плановых гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону по адресу: микрорайон Северное Чертаново, д. 1, корп. 1, обнаружена утечка на теплосети, — заявили в МОЭК.

На одном из участков течение горячей воды преградило доступ к припаркованным автомобилям. Сейчас утечку локализовали, ведутся ремонтные работы.

В марте в подмосковном Серпухове женщина обнаружила труп 71-летней матери в квартире, залитой кипятком из отопительной трубы. О том, что из квартиры доносятся крики пожилой женщины, дочери сообщила соседка пострадавшей.