В Московской области выявили 709 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/0b7d88a8-8241-11ea-aec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Медицинские специалисты выявили 709 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Московской области. Об этом 19 апреля сообщили представители регионального оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что в общей сложности в регионе коронавирусом заразились 4663 человека. Из них 176 пациентов на данный момент выздоровели.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах страны. За весь период умер 361 пациент, выздоровел 3291 человек. Больше всего заболевших в Москве: 24 324. У 60% из них COVID-19 протекает бессимптомно.

Как ранее писал NEWS.ru, COVID-19 подтверждён ещё у 43 жителей Марий Эл, двое пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, сообщает министерство здравоохранения региона.

Ранее на территории республики было зафиксировано 219 случаев заражения. Одна женщина скончалась.