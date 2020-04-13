В Московской области приостановлено посещение храмов

https://static.news.ru/photo/06940742-7d7b-11ea-9000-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посещение подмосковных храмов приостановлено с 13 по 19 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, ссылаясь на митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. По его словам, решение было принято после получения предписания от главного санитарного врача по Московской области. Оно включало требование ввести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Срок ограничений может быть продлён в зависимости от ситуации. В богослужениях будут задействованы только самые необходимые участники, передаёт РИА Новости.

Хотел бы обратиться ко всем верующим Московской епархии, чтобы вы приняли эти обстоятельства как волю Божию и исполняли предписания медиков, — заявил митрополит.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви закрывает доступ прихожан в храмы с 14 по 19 апреля. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором запретил горожанам посещать храмы до 30 апреля.

