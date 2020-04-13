В Московской области приостановлено посещение храмов

Посещение подмосковных храмов приостановлено с 13 по 19 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, ссылаясь на митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. По его словам, решение было принято после получения предписания от главного санитарного врача по Московской области. Оно включало требование ввести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Срок ограничений может быть продлён в зависимости от ситуации. В богослужениях будут задействованы только самые необходимые участники,
Хотел бы обратиться ко всем верующим Московской епархии, чтобы вы приняли эти обстоятельства как волю Божию и исполняли предписания медиков, — заявил митрополит.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви закрывает доступ прихожан в храмы с 14 по 19 апреля. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, в котором запретил горожанам посещать храмы до 30 апреля.
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