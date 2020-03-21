Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло почти вдвое за сутки. На данный момент в регионе зафиксировано 35 случаев заболевания. 

О росте сообщил региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Московской области подтверждено 35 случаев заболевания коронавирусом, — цитирует сообщение штаба ТАСС.

NEWS.ru писал, что правительство Московской области будет помогать размещать жителей региона в обсерваториях, если у них не будет возможности самоизолироваться дома.

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