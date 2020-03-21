https://static.news.ru/photo/a24fdd56-6b6e-11ea-99b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло почти вдвое за сутки. На данный момент в регионе зафиксировано 35 случаев заболевания.

О росте сообщил региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Московской области подтверждено 35 случаев заболевания коронавирусом, — цитирует сообщение штаба ТАСС.

NEWS.ru писал, что правительство Московской области будет помогать размещать жителей региона в обсерваториях, если у них не будет возможности самоизолироваться дома.