В Московской области будут судить иностранца за подготовку теракта

В Московской области завершилось расследование по делу 21-летнего приезжего из неназванного соседнего государства, который планировал совершить теракт в Московском регионе, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Оно уточняет, что злоумышленник сотрудничал с запрещённой в РФ террористической группой.

Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств. Он обвиняется в подготовке к теракту, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической длительности на территории России в интересах запрещённой террористической организации, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, молодой человек самостоятельно приобрёл оборудование и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, но о его планах узнали оперативники. Он также обвиняется в финансировании завербовавшей его организации.

Дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд.

Ранее ФСБ задержала 18-летнего сторонника украинской неонацистской группировки «М.К.У» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который, по версии следствия, готовил теракты на объектах транспорта. В отношении лидера этой группировки Егора Краснова дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества».

В спецслужбе отметили, что житель Тверской области осуществлял пропаганду идеологии массовых убийств, а также занимался вовлечением в сообщество новых членов и подготовкой терактов. Задержанный дал признательные показания, в его мессенджере Telegram была обнаружена переписка с Егором Красновым, также были изъяты предметы и документы, включая инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.