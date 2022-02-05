Власти Москвы отменили карантин по коронавирусу в школах и детсадах
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
17:22, 05 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти Москвы отменили карантин по коронавирусу в школах и детских садах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Очные занятия для групп детсадов и классов школ начнутся 7 или 8 февраля по решению администраций заведений.
По инициативе родителей класса или группы действующий карантин может быть продлён до предписанного ранее срока, — говорится в заявлении.
В оперативном штабе добавили, что отныне воспитанников детских садов и школ будут отправлять на карантин лишь в случае, если в группе или классе коронавирусом заразились 20% детей и более.
Ранее стало известно, что людям, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не придётся уходить на самоизоляцию, следует из постановления Роспотребнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил свою силу.
В постановлении также говорится, что если лечение пациента с COVID-19 составляет более семи дней, то для выписки ему больше не нужен отрицательный тест.
Постановление Роспотребнадзора вступает в силу 5 февраля.
Главный сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что отмена карантинных мер для лиц, контактировавших с заражёнными коронавирусом, может быть связана с особенностью нового штамма «омикрон». По его словам, отследить контактных сложно из-за большого количества бессимптомных носителей. При этом он добавил, что пока нецелесообразна отмена всех карантинных мер.