Власти Москвы отменили карантин по коронавирусу в школах и детсадах

Власти Москвы отменили карантин по коронавирусу в школах и детских садах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Очные занятия для групп детсадов и классов школ начнутся 7 или 8 февраля по решению администраций заведений.

По инициативе родителей класса или группы действующий карантин может быть продлён до предписанного ранее срока, — говорится в заявлении.

В оперативном штабе добавили, что отныне воспитанников детских садов и школ будут отправлять на карантин лишь в случае, если в группе или классе коронавирусом заразились 20% детей и более.

Ранее стало известно, что людям, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не придётся уходить на самоизоляцию, следует из постановления Роспотребнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил свою силу.

В постановлении также говорится, что если лечение пациента с COVID-19 составляет более семи дней, то для выписки ему больше не нужен отрицательный тест.

Постановление Роспотребнадзора вступает в силу 5 февраля.

Главный сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил, что отмена карантинных мер для лиц, контактировавших с заражёнными коронавирусом, может быть связана с особенностью нового штамма «омикрон». По его словам, отследить контактных сложно из-за большого количества бессимптомных носителей. При этом он добавил, что пока нецелесообразна отмена всех карантинных мер.